Сверстать пару мелочей

$10
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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка124 просмотра

http://img123.imageshack.us/img123/6617/88843680.jpg

Выделенные блоки нужно сверстать

Есть страничка http://dpua.info/afisha/ на которой не хватает пары блоков

psd есть

15 лет назад
Y-E-S
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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