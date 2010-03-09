Написать несколько модулей на CMS Danneo

Нужен специалист, который может сделать модули с нормальным кодом по аналогичной движку структуре, а не абы как. Чтобы любой программист мог потом разобраться что и где лежит.

Есть модуль фирм. к нему нужен модуль услуг, рейтинг и пр.

Подробнее уже в ТЗ.

Укажите, пожалуйста расценки за модуль, за час работы и т.п. Хотя бы примерно, чтобы понимать ваши цены.

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