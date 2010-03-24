Верстка макета + скрипты

1) Верстка:

Валидно кроссбраузерно заверстать макет. Можно под джумлу, ибо 1.5 уже установлена на хостинге. Превьюха в приложении.

Необходимо предусмотреть возможность подключения стандартных модулей (менюшка слева/справа, голосование и т.п.), чтобы они не выбивались из общего стиля. Ничего сложного, просто чтобы цвет заголовка и шрифт соответствовали основному макету.

2) Функционал.

На одной из страниц будет из нескольких текстовых полей. Превью в приложении.

Смысл в том, чтобы выдавать дополнительные поля пользователю при условии заполнения предыдущих. На картинке сейчас эти порции разделены чертой и кнопкой “далее”. Алгоритм: корректно заполнили поля, страница чуть раздвинулась вниз, показывая новый блок и т.д.

Под этой формой будет размещен список из *** позиций подарков:

картинка, цена, текст и чекбокс для выбора.

3) Скрипты, программинг:

При заполнении этой формы должно происходить следующее:

a) генерируется номер и сохраняется в базе данных на сайте. Вид номера уточним в процессе ведения работ.

b) генерируется сумма счета (500 + ). Плюс сколько зависит от того, выбрал ли пользователь что-то из подарков. Если выбрал – сумма подарка плюсуется к счету.

с) Формируется договор в формате .doc или .rtf. Договор типовой, его предоставим. В договор будут подставляться данные из формы. Это будут и номер договора, ФИО, сумма счета. При этом будет указан перечень услуг: если подарок не выбран, то в договоре будет один пункт, а если будет выбран подарок, то добавляется еще один пункт с указанием наименования подарка.

d) Информация из формы отправляется на почту админу с номером, указанным в теле и теме письма. Сформированный договор отправляется на почту админу и пользователю. Также пользователю направляется квитанция для оплаты через банк с ФИО, стоимостью услуг и номером договора (электронный бланк предоставим).

Форма должна быть реализована с защитой от спама. Наверное это должна быть каптча в виде набора нескольких цифр.

Сроки: чем скорее, тем лучше.

Будет здорово, если вы из Москвы или области - можно встретиться в реале и все обсудить + деньги налом.

Как вариант - скайп.

Бюджет: 1500WMR(50WMZ)