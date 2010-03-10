Нужна форма обратной связи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка113 просмотров

Нужна форма обратной связи с валидатором, работающая без перезагрузки страницы. Форма необходима для UMI-CMS FREE. Подключаться будет с помощью %system getOuterContent('http://name.ru/имяфайл.php')%

Основная задача отправка сообщений без перезагрузки страницы.

Валидатор нужен очень легкий и простой, без изысков.

Если есть готовые решения и предложения пишите в асю 201435240

Оплата строго яндекс деньгами.

15 лет назад
adversystem
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

MrSamo
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Александр профессионально и в кратчайшие сроки справился с поставленной задачей. Будем работать дальше :)
Приятный в общении и сотрудничестве человек. Оплата своевременная, сразу после выполнения работы. Буду рад работать с Александром в будущем.

Заявки фрилансеров

MrSamo
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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