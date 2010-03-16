Парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен14 заявок327 просмотров

Нужен парсер данных из онлайн-каталога товаров в БД MySQL.

От вас жду цену и сроки.

MySQL
15 лет назад
WebAdequate
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Alternator
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$40
2 дня
Работа выполнена отлично. Все сделано в соответствии с ТЗ.
OK

Заявки фрилансеров

Alternator
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад