Нужен программист для разработки каталога товаров и последующей доработки функционала сайта www.theroom.com.ua. В данный момент на сайте есть каталог, который работает не корректно. ТЗ вышлю по запросу. Обязательное условие – человек из Киева. Связь: (067) ...
Интернет- магазин (CMS + доработки + дизайн)
Здравствуйте.
Требуется разработка интернет-магазина с несколькими доработками и оригинальным дизайном.
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