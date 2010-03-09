Сервис подбора, заказа и оплаты тура (на Друпал)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок135 просмотров

Нужна функция подбора и онлайн заказа туров на подобие http://tamtamtravel.ru/?display=block

Также возможность оплатить кредиткой.

Информация о турах должна автоматически грабиться от сюда:

http://www.capital-tour.ru/masterwebstandard/extra/quoteddynamic.aspx

Сайт на Друпал 6 будет.

Нужно сделать прикидку по срокам и цене (от сихдо сих, примерно). Заявки от Друпаллеров рассмартиваются вне очереди.

Drupal
15 лет назад
jishnu
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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