Доработка virtuemart

Есть сайт на virtuemart. Торговля товарами оптом.

Все цены оптовые.

Минимальная сумма покупки - 25000

Необходимо сделать сайт 2, копию по содержанию асортимента, который будет взаимодействуя с сайтом 1 в автоматическом режиме, будет увеличивать цены по алгоритму

1.Цена=ЦенаОпт+50%

2. Цена - округление до десятков в сторону продавца.

Минимальная цена покупки - отсутствует.

Как я себе это представляю

1. Делаем копию сайта.

2. По крону выдергивается участок бд с товарами с сайта донора и меняет цены на сайте реципиенте.

Предложения рассматриваются только в тендере.