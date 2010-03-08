Написать плагин для DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки127 просмотров

Нужен плагин для DLE, для корректного импорта базы из XML

Интересует примерная цена и сроки.

DLE
15 лет назад
mangusts
50 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров