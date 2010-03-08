Скрипт/html-страница создания онлайн фото-комиксов

В свой проект нужен скрипт или страница создания фото-комиксов онлайн.

Функционал:

-На странице создания есть макет страницы будущего комикса с возможностью выбора формы, границ и размеров окошек эскизов + выбор фона макеты страницы;

-Возможность загрузки и обработки фотографий (3-4 варианта) под стили комиксов и вариант оставить фото без изменений;

-Вставка фигурок, теней, доп элементов (каких конкретно, сообщу дополнительно) непосредственно из интерфейса редактора;

-Выбор формы и размеров "говорилок" героев и стилей, цветов и размеров текста; и простого размещения текста поверх фотографии

-Возможность, предварительного просмотра, сохранения на уровне черновика и готовой работы (html и графическом формате, пригодным к обработке в фотошопе)

-Возможность публикации (выделение адреса) на хостах проекта с размещением контактной и другой инфы об авторе;

-Простейший дизайн или отсутствие его, но тогда возможность разместить скрипт в любую страницу и желательно разделение кодов вставки скриптов (чтобы можно было поставить в любом месте форму регистрации/логина, переход на страницу создания и другие элементы);

Вроде все. Может что и забыл, по смысл страницы- возможность (легко и интуитивно понятно) с помощью существующих фото создать комикс без проблем опубликовать в сети. Сам сделать не смогу, знаний не хватит. Если какие-то из моментов не указал, то вы как профессионалы сможете их предугадать и оценить объем работы.

Все вопросы, предложения сюда, либо на [email protected]

Не могу указать оплату, так как исходить буду из ваших предложений. Так что прошу писать что вы можете сделать, как (если есть примеры) и сколько за это возьмете.