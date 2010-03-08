Имеется таблица: №, R1_1,R1_2,...,R6_1,R6_2,F, Формула R1_1 - R6_2 - целые числа F - вещественное число В поле "Формула" содержатся формулы вида: [s]([R1_1] = 1) and ...
Скрипт/html-страница создания онлайн фото-комиксов
В свой проект нужен скрипт или страница создания фото-комиксов онлайн.
Функционал:
-На странице создания есть макет страницы будущего комикса с возможностью выбора формы, границ и размеров окошек эскизов + выбор фона макеты страницы;
-Возможность загрузки и обработки фотографий (3-4 варианта) под стили комиксов и вариант оставить фото без изменений;
-Вставка фигурок, теней, доп элементов (каких конкретно, сообщу дополнительно) непосредственно из интерфейса редактора;
-Выбор формы и размеров "говорилок" героев и стилей, цветов и размеров текста; и простого размещения текста поверх фотографии
-Возможность, предварительного просмотра, сохранения на уровне черновика и готовой работы (html и графическом формате, пригодным к обработке в фотошопе)
-Возможность публикации (выделение адреса) на хостах проекта с размещением контактной и другой инфы об авторе;
-Простейший дизайн или отсутствие его, но тогда возможность разместить скрипт в любую страницу и желательно разделение кодов вставки скриптов (чтобы можно было поставить в любом месте форму регистрации/логина, переход на страницу создания и другие элементы);
Вроде все. Может что и забыл, по смысл страницы- возможность (легко и интуитивно понятно) с помощью существующих фото создать комикс без проблем опубликовать в сети. Сам сделать не смогу, знаний не хватит. Если какие-то из моментов не указал, то вы как профессионалы сможете их предугадать и оценить объем работы.
Все вопросы, предложения сюда, либо на [email protected]
Не могу указать оплату, так как исходить буду из ваших предложений. Так что прошу писать что вы можете сделать, как (если есть примеры) и сколько за это возьмете.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо создать сайт на Wordpress. Сайт на 3-х языках. Особенность — переключение между двумя «скинами». Есть дизайн всех типовых страниц в PSD. В аттаче — скриншоты дизайна. Верстка — блочная, валидная. Жесткий ...Завершен15 лет назад
- $400
Требуется доработка интернет магазина на Magento. Сроки сжатые, но за это готов заплатить. Подробности, ТЗ, дизайн обсудим с кандидатом.Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
Сверстать макет сайта, запрограммировать. бюджет 150 у.е. срок 5 днейЗавершен15 лет назад
Нужно создать приложение для вконтакте. Простенькое на голоса. Приложение на подобе сапера на голоса. icq:358751320Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $20
Здравствуйте! Нужен человек, который поможет установить скрипт на СИ на сервер (дедик или vps c операционкой freebsd например). Бюджет - 20 wmz. Оставляйте сразу асю для ...Закрыт15 лет назад
Отредактировать шаблоны на основе шаблонизатора Smarty. желателен опыт civi CRM знание php, желательно drupal. пишите лучше в скайп Artemy_GorbunovЗакрыт15 лет назад
- $500
Требуется создание CMS для сайта украинского информационного-аналитического центра ВБР-ИНФОРМ. Функционально это будет что-то среднее между сайтом-визиткой и очень простым онлайн-СМИ (с лентой публикаций, материалы которой гибко агрегируются в довольно разветвленную систему ...Завершен15 лет назад
- $50
От вас цена, сроки. Это не магазин, по-этому virtuemart не нужен, но здесь будет каталог товаров. + В админке им нужно будет устанавливать скидку, модель тоже стандартный. Приоритет цене\качеству\скорости. ...Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт15 лет назад
Нужно разработать приложение для вконтактею. Стучите в асю 577 065 983Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад