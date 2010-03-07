PSD > на джумлу.

От вас цена, сроки. Это не магазин, по-этому virtuemart не нужен, но здесь будет каталог товаров. + В админке им нужно будет устанавливать скидку, модель тоже стандартный.

Приоритет цене\качеству\скорости.

Главная: http://funkyimg.com/viewer.php?img=/2/963/496/1.jpg

Страница каталога и товаров. Но тут стандартно, только контент.

Бюджет до 1800р., выберу по-дешевле. Но после будут постоянные заказы от 2000 до 5000р, если устроит качество и скорость.