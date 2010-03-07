PSD > на джумлу.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок319 просмотров

От вас цена, сроки. Это не магазин, по-этому virtuemart не нужен, но здесь будет каталог товаров. + В админке им нужно будет устанавливать скидку, модель тоже стандартный.

Приоритет цене\качеству\скорости.

Главная: http://funkyimg.com/viewer.php?img=/2/963/496/1.jpg

Страница каталога и товаров. Но тут стандартно, только контент.

Бюджет до 1800р., выберу по-дешевле. Но после будут постоянные заказы от 2000 до 5000р, если устроит качество и скорость.

Joomla
15 лет назад
Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

zavrus
Роман 
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$65
2 дня
fil_z
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$60
2 дня

Заявки фрилансеров

zavrus
Роман 
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
fil_z
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад