Наладка скрипта

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Закрыт6 заявок191 просмотр

Купил скрипт новостной системы, аналога Readme.ru

Установлен с дампа базы, который был в архиве со скриптом.

А он какой-то нерабочий оказался. Источник не добавляет, вход в админку не работает...

Кто-нибудь сможет наладить?

15 лет назад
rusakov
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров