Нужно написать мод или скрипт для vBulletin

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Требуется мод или скрипт для vBulletin 3.7.2., который бы мог выполнять произвольное действие просмотра форума, определенного указанного списка пользователей. В общем, если проще говоря, нужно что бы определенный список пользователей в течении 24 часов периодически сам заходил на форум просматривал произвольно разные топики и сам через определенное время выходил, так сказать, что бы создать движение постоянно топчащиеся на форуме

15 лет назад
Timurin
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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