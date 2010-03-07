Нужно написать мод или скрипт для vBulletin

Требуется мод или скрипт для vBulletin 3.7.2., который бы мог выполнять произвольное действие просмотра форума, определенного указанного списка пользователей. В общем, если проще говоря, нужно что бы определенный список пользователей в течении 24 часов периодически сам заходил на форум просматривал произвольно разные топики и сам через определенное время выходил, так сказать, что бы создать движение постоянно топчащиеся на форуме