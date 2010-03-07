Необходим один специалист для создания серверной части для визуального редактора на .Net (Веб-приложение) Детальное техническое задание будет прислано после предварительного обсуждения кандидата. Условия: 1) работа только по Договору (будет прислан ...
Cделать вывод товаров на ebay
Добрый вечер, собственно вот, что нужно - сделать атк, чтобы товары с сайта выводились на продажу на ebay, если кто-то ранее сталкивался с таким стучите 649941053
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