Помощь по WordPress плагину.

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Закрыт2 заявки87 просмотров

Здраствуйте!

Нужна помощь по WordPress в частности плагина WP-SuperCache.

При переносе WordPress с установленным WP-SuperCache с localhost-а на сам сайт, снизу страницы (если смотреть в исход. коде) появляеться ошибка:

При этом кэширование перестает работать.

Кто сталкивался с такой проблемой, пишите.

Оплата 5 WMZ.

WordPress
15 лет назад
keria
42 года
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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