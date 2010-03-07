Помощь по WordPress плагину.

Здраствуйте!

Нужна помощь по WordPress в частности плагина WP-SuperCache.

При переносе WordPress с установленным WP-SuperCache с localhost-а на сам сайт, снизу страницы (если смотреть в исход. коде) появляеться ошибка:

При этом кэширование перестает работать.

Кто сталкивался с такой проблемой, пишите.

Оплата 5 WMZ.