Сделать аналог myplans dot ru - база проектов коттеджей. Спроектировать и создать БД с админкой (добавление/редактирование проектов, экспорт/импорт), + форма заказа. Раздел интегрировать в существующий сайт.
Клонирование Яндекс.Метро:HTML, JavaScript, Python
Требуется склонировать сайт Яндекс.Метро для Москвы и Петербурга (основное – HTML&JavaScript части) и внести определённые изменения (подробнее – ниже).
Реализация требуется для обычного хостинга, однако, если будет интерес: можно адаптировать для Google App Engine (code.google.com/appengine...
Я предоставляю:
- растровую карту метро обоих городов;
- (бинарную) Python библиотеку для рассчёта маршртутов;
- всю информацию по метро, которая будет необходима;
- хостинг.
Из модификаций интерфейса, кроме некоторых графических изменений (подробнее – в техническом задании), потребуется поддержка локализации на другие языки (перевод текстов – с меня) и возможность отображения информации по станции (поверх карты, наподобии Google Maps "облаков").
Подробности – при общении, в техническом задании.
Возможность/умение/желание реализации для Google App Engine является плюсом.
Заявки фрилансеров
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