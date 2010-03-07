Клонирование Яндекс.Метро:HTML, JavaScript, Python

Требуется склонировать сайт Яндекс.Метро для Москвы и Петербурга (основное – HTML&JavaScript части) и внести определённые изменения (подробнее – ниже).

Реализация требуется для обычного хостинга, однако, если будет интерес: можно адаптировать для Google App Engine (code.google.com/appengine...

Я предоставляю:

- растровую карту метро обоих городов;

- (бинарную) Python библиотеку для рассчёта маршртутов;

- всю информацию по метро, которая будет необходима;

- хостинг.

Из модификаций интерфейса, кроме некоторых графических изменений (подробнее – в техническом задании), потребуется поддержка локализации на другие языки (перевод текстов – с меня) и возможность отображения информации по станции (поверх карты, наподобии Google Maps "облаков").

Подробности – при общении, в техническом задании.

Возможность/умение/желание реализации для Google App Engine является плюсом.