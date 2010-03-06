Есть сайт http://www.marimedia.ru/, нужен подобный поиск, так же нужно предусмотреть в зависимости от раздела показывать или поиск по товарам, по разделу, по компаниям. Внешний вид поиска должен быть не хуже. Помимо прочего нужна сортировка по ...
Напрограммить БД - каталог продукции
Сделать аналог myplans dot ru - база проектов коттеджей. Спроектировать и создать БД с админкой (добавление/редактирование проектов, экспорт/импорт), + форма заказа. Раздел интегрировать в существующий сайт.
Заявки фрилансеров
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