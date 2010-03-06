Напрограммить БД - каталог продукции

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Закрыт8 заявок394 просмотра

Сделать аналог myplans dot ru - база проектов коттеджей. Спроектировать и создать БД с админкой (добавление/редактирование проектов, экспорт/импорт), + форма заказа. Раздел интегрировать в существующий сайт.

15 лет назад
extra
51 год
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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