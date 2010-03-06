Напрограммить БД - каталог продукции

1)http://nclp.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2&lang=kz вот тут почему то слово юридическая литература не исчезло, хотя должно было потому что в джумфиш я вставил перевод и он даже вылез Заңдық әдебиет а на русском не исчезло почему то ...