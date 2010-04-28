Создание скрипта поиска

Есть сайт http://www.marimedia.ru/, нужен подобный поиск, так же нужно предусмотреть в зависимости от раздела показывать или поиск по товарам, по разделу, по компаниям. Внешний вид поиска должен быть не хуже. Помимо прочего нужна сортировка по дате, по названию, по цене в зависимости где мы находимся. Прикрутить поиск нужно к самописному сайту http://vashbutik.com, сечас там он не работает