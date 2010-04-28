Создание скрипта поиска

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок330 просмотров

Есть сайт http://www.marimedia.ru/, нужен подобный поиск, так же нужно предусмотреть в зависимости от раздела показывать или поиск по товарам, по разделу, по компаниям. Внешний вид поиска должен быть не хуже. Помимо прочего нужна сортировка по дате, по названию, по цене в зависимости где мы находимся. Прикрутить поиск нужно к самописному сайту http://vashbutik.com, сечас там он не работает

15 лет назад
tvoy
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Alwake
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
29 отзывов(-5)
15 лет назад
$80
3 дня
Мне понравилось работать с данным исполнителем, несмотря даже на временные задержки с нашей стороны.
Заказчик четко ставит задачу и не требует выполнения того, о чем изначально не было оговорено. Работать было приятно и легко. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Alwake
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
29 отзывов(-5)
15 лет назад

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