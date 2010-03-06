Скрипт создания аккаунтов на blogger.com Сейчас он не работает Как должен рабоать? Регистрировать аакаунты, вводить ящик в настройках блоггера , чтобы потом заливать контент через него контент постить RSS из ...
Исправить баги, дописать новые функции в CMS
В цмске писанной с использованием Smarty, исправить баги, дописать новые функции.
Прилагается ТЗ и небольшое описание цмски.
Каковы Ваши предложения по срокам и стоимости работ?
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