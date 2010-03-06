Исправить баги, дописать новые функции в CMS

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Закрыт1 заявка156 просмотров

В цмске писанной с использованием Smarty, исправить баги, дописать новые функции.

Прилагается ТЗ и небольшое описание цмски.

Каковы Ваши предложения по срокам и стоимости работ?

15 лет назад
Aleksim
67 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

weblives
Vladimir Malyi 
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

weblives
Vladimir Malyi 
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад

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