Требуется написать приложение для Вконтакте, которое представляет собой интернет магазин одного товара. На странице - фото и текст с описанием товара, кнопка ЗАКАЗАТЬ, по которой появляется форма для заполнения адресных данных (куда и кому отправлять ...
Нужен анализ сайта.
Есть сайт, основанный на CMS.
Нужен полный анализ: на какой именно CMS основан, оптимальные требования к серверу при определенной нагрузке (скажу выбранному исполнителю), какой лучше граббер использовать для контента и примерная стоимость создания и настройки аналогичной системы.
Если понравится результат - будут периодические аналогичные заказы.
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