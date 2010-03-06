Приложение для Вконтакте

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Закрытнет заявок116 просмотров

Требуется написать несложное приложение для Вконтакте. Смысл приложения - отправка сообщений друзьям с текстом и картинкой в виде анимированного стикера, содержащего текст и мини картинку (талисман). Текст - произвольный, пишет тот, кто отправляет. Талисман - выбирается из предлагаемых. Талисманы - бесплатные и "монетизированные". Высокие требования к художественному и визуальному оформлению! Более детально - обсуждаем в ЛС.

15 лет назад
glukoza
Денис 
52 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
50 отзывов(-2)

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Нет заявок фрилансеров

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