Клон сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки135 просмотров

Требуется программист для написания копии скрипта сайта qpays.com

Это простой скрипт платежной системы с простым функционалом:

- создание двух видов аккаунтов

- возможность перевода средств между аккаунтами

- протекция сделки

- масс платежи

- возможность подключения магазинов к аккаунтам для приема платежей за товары и услуги

- сайт должен иметь систему шаблонов

- мультиязычность, возможность применять ланг файл

15 лет назад
neterastudio
Александр 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров