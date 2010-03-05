Битрикс:КП — добавить класс в пункты меню

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки151 просмотр

Есть маленький таск по битрикс:корпоративный портал — нужно ID подразделения из профиля сотрудника вставить классом в пункты меню профиля (типа

  • ).

    • В прилагаемой картинке таск наглядно.

    15 лет назад
    kkirill
    Кирилл 
    125 лет
    18 лет в сервисе
    Был
    13 лет назад

    Выбранный исполнитель

    lev4852
    Лев 
    39 лет
    18 лет в сервисе
    Был
    год назад
    15 лет назад
    $17
    1 день

    Заявки фрилансеров

    lev4852
    Лев 
    39 лет
    18 лет в сервисе
    Был
    год назад
    15 лет назад