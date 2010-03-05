Нужно написать функцию/класс для обработки массива к определенному виду, входные данные массив. Пример массива Array ( [0] => Array ...
Разработка партнерской программы
Разработать партнерскую программу (продажа контента / доступа за смс).
Разработка внешней части для вебмастеров (внешние страницы / новости / авторизация / регистрация и т.д.)
Разработка внутренней части для вебмастеров (статистика / генерация сабаккаунтов / инвайты / тикет система и т.д.)
Разработка администраторской части (управление вебмастерами / настройки / управление рейтами / выплаты и т.д.)
Разработка скриптов для сайтов, подключенных к ПП (авторизация пользователя / счетчик трафика и т.д.)
Требования к реализации:
PHP + PostgreSQL
Спокойно обсчитывать два миллиона посещений в сутки
Требования к кандидатам:
Портфолио обязательно.
Уверенное знание и опыт работы PHP, PostgreSQL.
Zend Framework приветствуется.
Обязателен опыт разработки нагруженных проектов.
Желателен опыт разработки партнерских программ (чтобы программист сам, без объяснений, понимал что и как должно функционировать).
На выходе требуется качественно написанный, хорошо откоментированный код.
Предложения с использованием MySQL не рассматриваются.
Предложения по покупке готовых скриптов рассматриваются в случае, если:
- скрипт удовлетворяет указанным выше требованиям
- код открытый
- продавец берет на себя доработку необходимых изменений и "натягивание" дизайна (верстка основных страниц предоставляется)
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