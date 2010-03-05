Разработка партнерской программы

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки206 просмотров

Разработать партнерскую программу (продажа контента / доступа за смс).

Разработка внешней части для вебмастеров (внешние страницы / новости / авторизация / регистрация и т.д.)

Разработка внутренней части для вебмастеров (статистика / генерация сабаккаунтов / инвайты / тикет система и т.д.)

Разработка администраторской части (управление вебмастерами / настройки / управление рейтами / выплаты и т.д.)

Разработка скриптов для сайтов, подключенных к ПП (авторизация пользователя / счетчик трафика и т.д.)

Требования к реализации:

PHP + PostgreSQL

Спокойно обсчитывать два миллиона посещений в сутки

Требования к кандидатам:

Портфолио обязательно.

Уверенное знание и опыт работы PHP, PostgreSQL.

Zend Framework приветствуется.

Обязателен опыт разработки нагруженных проектов.

Желателен опыт разработки партнерских программ (чтобы программист сам, без объяснений, понимал что и как должно функционировать).

На выходе требуется качественно написанный, хорошо откоментированный код.

Предложения с использованием MySQL не рассматриваются.

Предложения по покупке готовых скриптов рассматриваются в случае, если:

- скрипт удовлетворяет указанным выше требованиям

- код открытый

- продавец берет на себя доработку необходимых изменений и "натягивание" дизайна (верстка основных страниц предоставляется)

MySQLPHPPostgreSQL
15 лет назад
TarasovMx
Максим 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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