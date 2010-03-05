Нужно уменьшить БД для поисковика www.Donish.tj нужно создать две скрипт один которые уменьшить то что в БД сейчас второй индексирует новые сайты. Ну если что то не так объяснил пишите в личку ...
Cоздание сайта на Joomla 1.5 практически под ключ
Ищем исполнителей для создания сайта на Joomla 1.5 практически под ключ:
Имеется (на данный момент) схемы главной и основной страницы (см.приложения), на которых видно, какие типы модулей Joomla должны быть настроены.
А именно: фото-слайдер под шапкой сайта, облако тэгов, фотогаллереи на внутренних страницах, блог и другие (по мелочам).
В итоге необходимо установить готовый сайт на нашем хостинге, но без наполнения контентом (только демо-контент, демонстрирующий работу оговоренных модулей и функциональность сайта в целом).
Пожелания и требования к дизайну будут озвучены при переписке.
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