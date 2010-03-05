Cоздание сайта на Joomla 1.5 практически под ключ

Ищем исполнителей для создания сайта на Joomla 1.5 практически под ключ:

Имеется (на данный момент) схемы главной и основной страницы (см.приложения), на которых видно, какие типы модулей Joomla должны быть настроены.

А именно: фото-слайдер под шапкой сайта, облако тэгов, фотогаллереи на внутренних страницах, блог и другие (по мелочам).

В итоге необходимо установить готовый сайт на нашем хостинге, но без наполнения контентом (только демо-контент, демонстрирующий работу оговоренных модулей и функциональность сайта в целом).

Пожелания и требования к дизайну будут озвучены при переписке.