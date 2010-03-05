Разработка парсера открытых трекеров

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки220 просмотров

Есть трекер на движке xbtit (довольно сильно модифицирован).

Задача:

Написание скрипта, который будет парсить оформленные раздачи на открытых трекерах, таких как rutor.org, opensharing.org и других (со списком определимся с победеителем) и затем помещать их базу трекера, создавая внешний торрент. В результате работы скрипта должна сформироваться и поддерживаться база внешних торрентов полностью оформленных максимально близко к оригиналу (текст с форматированием, картинки, скриншоты, обложки и т.д.). Естественно предусмотреть возможность работы через анонимные прокси во избежание бана по ip от этих трекеров. Работа скрипта не должна казаться защитам от ддос атакой ддос. Также скрипт не должен помещать в базу повторяющиеся раздачи (имеется в виду в точности повторяющиеся).

Цена ориентировочно 300$ (может быть повышена), срок максимум 2 месяца.

Задача непростая, поэтому без серьёзного опыта в парсинге не беспокоить.

В заявке сразу пишите цену, срок ваш опыт и то как вы будете реализовывать данный скрипт(или может не скрипт) и что вам потребуется.

Заявки скрыты, поэтому обойдёмся без личных сообщений. Просьба писать сюда.

15 лет назад
aledain
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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