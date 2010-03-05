Установка кода sape DLE 8.0

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Закрыт1 заявка83 просмотра

Нужно разобраться по какой причине перестал заполняться links.db и words.db(до недавнего времени все работало нормально), сайты на dle 8.0.

Кто может помочь пишите сразу в ICQ.

DLE
15 лет назад
astraloginez
Юрий Петров 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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