ШопСкрипт:расширить функционал,добавить таблицу БД

Необходимо расширить имеющийся функционал интенет-магазина на ШопСкрипте. Сделать возможность выборки "производителя" товаров. Затрагивается публичная часть и админка. Желателен человек знакомый с дынным движком. Необходимы знания и практика в использовании ПХП, Смарти, Мускуль.

Есть готовое ТЗ. Готов выслать по запросу.

После ознакомления с задачей, от Вас сроки и стоимость. Оплата после выполнения и приемки. Будет предоставлен удаленный хостинг с полным доступом.

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