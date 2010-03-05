ШопСкрипт:расширить функционал,добавить таблицу БД

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки167 просмотров

Необходимо расширить имеющийся функционал интенет-магазина на ШопСкрипте. Сделать возможность выборки "производителя" товаров. Затрагивается публичная часть и админка. Желателен человек знакомый с дынным движком. Необходимы знания и практика в использовании ПХП, Смарти, Мускуль.

Есть готовое ТЗ. Готов выслать по запросу.

После ознакомления с задачей, от Вас сроки и стоимость. Оплата после выполнения и приемки. Будет предоставлен удаленный хостинг с полным доступом.

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PHP
15 лет назад
sanmil
Андрей 
31 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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