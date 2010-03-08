Скрипт парсер, грабер видео

Требуется спарсить код плеера с видео, с сайта. Так же желательно сделать чтобы можно было и скачать видео. Т.е скрипт сможет спарсить а так же можно было бы скачать видео на компьютер по папкам с фото и видео.

Видеоплеер будет размещатся на движок slaed.