Скрипт парсер, грабер видео

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка90 просмотров

Требуется спарсить код плеера с видео, с сайта. Так же желательно сделать чтобы можно было и скачать видео. Т.е скрипт сможет спарсить а так же можно было бы скачать видео на компьютер по папкам с фото и видео.

Видеоплеер будет размещатся на движок slaed.

15 лет назад
Ficd
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
37 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

ferggren
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Все отлично и грамотно было реализовано ! 10 баллов
Прекрасно поработали.

Заявки фрилансеров

ferggren
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад