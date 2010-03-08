Я ищу флеш-программиста для написания несложной игры, использующей p2p. (Дизайн есть). Что будет использоваться: — чат между несколькими людьми (>2), — возможности рисования (самые простые), — ...
Скрипт парсер, грабер видео
Требуется спарсить код плеера с видео, с сайта. Так же желательно сделать чтобы можно было и скачать видео. Т.е скрипт сможет спарсить а так же можно было бы скачать видео на компьютер по папкам с фото и видео.
Видеоплеер будет размещатся на движок slaed.
Выбранный исполнитель
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