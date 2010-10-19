Сергей ferggrenferggren
34 годаРоссия/Новосибирск
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Разработка веб-приложений. Python, Javascript, Php, C, C++
Занимаюсь:
Разработка веб-приложений.
Разработка десктопных / консольных приложений.
Настройка и администрирование unix систем.
Написание скриптов / программ для анализа и обработки данных.
Опыт:
- PHP, Python, C, C++, JavaScript на высоком уровне.
- Java, Qt, jQuery.
- Разработка многопоточных приложений.
- Работа с MySQL, PostgreSQL.
- Разработка высоконагруженных систем.
Способы оплаты:
- Webmoney (wmr, wmz).
- Яндекс деньги.
- Paypal.
- Перевод через сайт.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Обработчик изображений126 просмотров
- PHP Фреймворк129 просмотров
- Платформа для рекламы (и заработка)131 просмотр
- GeoIP126 просмотров
- Калькулятор ресурсов для крафта в игре Diablo III249 просмотров
- TODO154 просмотра
- Фреймворк для написания парсеров162 просмотра
- Файлообменник139 просмотров
- Генератор текста224 просмотра
- Синонимайзер198 просмотров
- Скрипт проверки сайта на наличие sql-инъекций378 просмотров
- Скрипт проверки занятости домена442 просмотра
Отзывы заказчиков
$40
0 баллов
11 лет назад
Как говорится: Хорош мужик, и руки у него золотые, да вот беда, пьяница! Это именно о данном исполнителе, начали работу в мае сего года, заявил об очень кратких сроках, начал очень оперативно и даже результативно, но как только денег получил "сдулся" очень быстро. Настроив "одно" поудалял то,что и не требовалось трогать, начал пропадать, то у него связи не было, то света.... Уже и денег предложила за "верните обратно то,что не нужно было трогать", согласился, написал высылайте деньги, а то срочно надо и пропал на месяца два... Я считаю свой отзыв нейтральным, но учитывая что таки денег исполнитель получил,а работа осталась на тяп ляп, то скорее отзыв отрицательный, и пропал до сих пор ни слуху ни духу..на секундочку прошло почти полгода...
$80
10 баллов
12 лет назад
Все сделано строго по т.з.
$50
1 балл
13 лет назад
В процессе работы над проектом возникли проблемы со стороны исполнителя. На данный момент исполнитель появился, продолжает работу.
$96
10 баллов
13 лет назад
Оперативно вытащены данные из сложной базы данных. Большое спасибо за Труд!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Очень приятно сотрудничать.
$50
10 баллов
13 лет назад
Отличный специалист по парсерам, все четко и быстро.
Ответный отзыв
Отличный заказчик!
Веб-программирование
72 отзыва(-1)
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
2 отзыва
от $40
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Системное администрирование
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга