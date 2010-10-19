ferggren

Сергей ferggren

 
34 годаРоссия/Новосибирск
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Разработка веб-приложений. Python, Javascript, Php, C, C++

Занимаюсь:

Разработка веб-приложений.

Разработка десктопных / консольных приложений.

Настройка и администрирование unix систем.

Написание скриптов / программ для анализа и обработки данных.

Опыт:

- PHP, Python, C, C++, JavaScript на высоком уровне.

- Java, Qt, jQuery.

- Разработка многопоточных приложений.

- Работа с MySQL, PostgreSQL.

- Разработка высоконагруженных систем.

Способы оплаты:

- Webmoney (wmr, wmz).

- Яндекс деньги.

- Paypal.

- Перевод через сайт.

PHPJavascriptPythonMySQLPostgreSQLjQueryJavaUnix
Портфолио
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Отзывы заказчиков
secretvictoria
Ольга 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$40
0 баллов
11 лет назад
Наладить работу парсера
Как говорится: Хорош мужик, и руки у него золотые, да вот беда, пьяница! Это именно о данном исполнителе, начали работу в мае сего года, заявил об очень кратких сроках, начал очень оперативно и даже результативно, но как только денег получил "сдулся" очень быстро. Настроив "одно" поудалял то,что и не требовалось трогать, начал пропадать, то у него связи не было, то света.... Уже и денег предложила за "верните обратно то,что не нужно было трогать", согласился, написал высылайте деньги, а то срочно надо и пропал на месяца два... Я считаю свой отзыв нейтральным, но учитывая что таки денег исполнитель получил,а работа осталась на тяп ляп, то скорее отзыв отрицательный, и пропал до сих пор ни слуху ни духу..на секундочку прошло почти полгода...
smartwebstudio
Юрий 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$80
10 баллов
12 лет назад
Парсинг каталога товара
Все сделано строго по т.з.
BrezeNT
70 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$50
1 балл
13 лет назад
Регистрация пользователей
В процессе работы над проектом возникли проблемы со стороны исполнителя. На данный момент исполнитель появился, продолжает работу.
BrezeNT
70 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$96
10 баллов
13 лет назад
Парсер для dbf
Оперативно вытащены данные из сложной базы данных. Большое спасибо за Труд!
Отличный заказчик! Очень приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
ASSH
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Граббер сайта (php + mysql)
Отличный специалист по парсерам, все четко и быстро.
Отличный заказчик!
Ответный отзыв
Веб-программирование
72 отзыва(-1)
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
2 отзыва
от $40
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Системное администрирование
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга