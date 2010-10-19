Как говорится: Хорош мужик, и руки у него золотые, да вот беда, пьяница! Это именно о данном исполнителе, начали работу в мае сего года, заявил об очень кратких сроках, начал очень оперативно и даже результативно, но как только денег получил "сдулся" очень быстро. Настроив "одно" поудалял то,что и не требовалось трогать, начал пропадать, то у него связи не было, то света.... Уже и денег предложила за "верните обратно то,что не нужно было трогать", согласился, написал высылайте деньги, а то срочно надо и пропал на месяца два... Я считаю свой отзыв нейтральным, но учитывая что таки денег исполнитель получил,а работа осталась на тяп ляп, то скорее отзыв отрицательный, и пропал до сих пор ни слуху ни духу..на секундочку прошло почти полгода...