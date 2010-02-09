Скрипт проверки занятости домена

http://ferg.in/dev/project/domains_checker

Скрипт проверяет занят ли домен в указанных зонах

- Вывод whois

- Интерфейс полностью на JS (без лишних перезагрузок)

- Одновременная проверка нескольких доменов

- Работа с кириллическими (.рф) доменами