Скрипт проверки занятости домена
Веб-программирование
Добавлена442 просмотра
14 лет назад
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http://ferg.in/dev/project/domains_checker
Скрипт проверяет занят ли домен в указанных зонах
- Вывод whois
- Интерфейс полностью на JS (без лишних перезагрузок)
- Одновременная проверка нескольких доменов
- Работа с кириллическими (.рф) доменами