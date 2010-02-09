Скрипт проверки занятости домена

Веб-программирование
Добавлена
14 лет назад
442 просмотра
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http://ferg.in/dev/project/domains_checker

Скрипт проверяет занят ли домен в указанных зонах

- Вывод whois

- Интерфейс полностью на JS (без лишних перезагрузок)

- Одновременная проверка нескольких доменов

- Работа с кириллическими (.рф) доменами