Есть практически готовый шаблон Joomla. довольно простой - флешка в шапке и две колонки: левая меню, правая контент. что не сделано: не прописано в шаблоне вывод меню и контента. ...
Доработка сайта на системе Netcat
Нужен человек знакомый с CMS Netcat версии 3.
Задача состоит в том, чтобы:
1. Заменить на существующем сайте дизайн (верстка дизайна есть)
2. Изменить структуру разделов, добавить разделы на основе стандартных компонентов.
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