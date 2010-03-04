Доработка сайта на системе Netcat

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки119 просмотров

Нужен человек знакомый с CMS Netcat версии 3.

Задача состоит в том, чтобы:

1. Заменить на существующем сайте дизайн (верстка дизайна есть)

2. Изменить структуру разделов, добавить разделы на основе стандартных компонентов.

15 лет назад
kupivdom
Анна 
43 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров