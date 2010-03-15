Доработка шаблона для Joomla

Есть практически готовый шаблон Joomla.

довольно простой - флешка в шапке и две колонки: левая меню, правая контент.

что не сделано: не прописано в шаблоне вывод меню и контента.

Что требуется:

- доработать шаблон, чтобы выводились менюшки, ну или модули в левой колонке и соответсвенно контент в правой.

- в флешке есть ссылки на некоторые разделы (контакты, о нас, и т.д.) - жестко прописать в флешке ссылки на соответствующие разделы (предложить вариант)

- поменять некоторые тексты в флешке.

исходник флешки есть.