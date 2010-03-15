Доработка шаблона для Joomla

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки148 просмотров

Есть практически готовый шаблон Joomla.

довольно простой - флешка в шапке и две колонки: левая меню, правая контент.

что не сделано: не прописано в шаблоне вывод меню и контента.

Что требуется:

- доработать шаблон, чтобы выводились менюшки, ну или модули в левой колонке и соответсвенно контент в правой.

- в флешке есть ссылки на некоторые разделы (контакты, о нас, и т.д.) - жестко прописать в флешке ссылки на соответствующие разделы (предложить вариант)

- поменять некоторые тексты в флешке.

исходник флешки есть.

Joomla
15 лет назад
master_demix
Николай 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

sitemaster-war
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Как всегда нравится когда люди выполняют работу профессионально.

Заявки фрилансеров

sitemaster-war
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад