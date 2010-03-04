Скрипт рассылки

Надо написать рассылку на PHP. Много перепробовал разных скриптов, ничего не нашел подходящего. По этому решил написать с нуля. Требования к рассылке:

1. Рассылка php + mysql

2. Основная задача, это чтобы не банили другие почтовые службы. Не знаю как, но этот вопрос надо решить. Возможно надо увеличить время отправки писем. Тут хотелось бы выслушать мнения профессионала этого дела :) Адресов может быть до 15 000. И в день человек может поставить в отправку 10 рассылок.

3. Надо сделать 2 варианта отправки писем. 1) Возможность запускать рассылку по крону. 2) Запускать без крона. В PHP версии 5, если не ошибаюсь есть такая возможность, запустить скрипт и закрыть браузер.

4. При добавлении нового подписчика делаем уведомление на почту администратора.

5. Меню админки Подписчики (надо сделать возможность разбивки подписчиков на группы), Шаблоны рассылки (Тут мы создаем все наши рассылки. Тут надо кокой-то редактор. Картинки в письме надо отправлять вместе с письмом), Отправка рассылки (Из этого раздела мы делаем отправку почты), Логи (Просмотреть текущую активность рассылки и то что разослано)

Это задание сделано на 90% Возможно еще что-то добавиться в процессе беседы. Мне интересно примерно цена. И контакты человека.