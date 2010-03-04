Адаптация и доработка флеш-шаблона под joomla 1.5

Есть сайт http://admin4me.ru/

В шапке сайта находится флэшка, исходники которой у меня есть.

Необходимо:

1)доработать флэшку таким образом, чтобы ее меню привязывалось к меню джумлы (сейчас только вручную в исходнике меняются пункты меню). тут же еще подобрать уместный кириллический шрифт... потому что с шаблоном идет только латинский.

2) Вместо текстов SOFTWARE SOLUTIONS FOR XXI CENTURY и EXTRASOFT поставить логотип компании и слоган. (либо нарисовать свой, либо использовать тот логотип, что есть у меня).

Более подробно все распишу выбранному исполнителю. От исполнителя тут требуется опыт дизайнерской работы и опыт работы с флэш соответственно. Жду ваши предложения по бюджету и срокам.