Адаптация и доработка флеш-шаблона под joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка103 просмотра

Есть сайт http://admin4me.ru/

В шапке сайта находится флэшка, исходники которой у меня есть.

Необходимо:

1)доработать флэшку таким образом, чтобы ее меню привязывалось к меню джумлы (сейчас только вручную в исходнике меняются пункты меню). тут же еще подобрать уместный кириллический шрифт... потому что с шаблоном идет только латинский.

2) Вместо текстов SOFTWARE SOLUTIONS FOR XXI CENTURY и EXTRASOFT поставить логотип компании и слоган. (либо нарисовать свой, либо использовать тот логотип, что есть у меня).

Более подробно все распишу выбранному исполнителю. От исполнителя тут требуется опыт дизайнерской работы и опыт работы с флэш соответственно. Жду ваши предложения по бюджету и срокам.

Joomla
15 лет назад
infringer11
Антон 
35 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
7 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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