JQuery дерево с контекстным меню

Есть такой плагин для jquery http://news.kg/wp-content/uploads/tree/index_ru.html

И в нем есть метод afterContextMenu , он исполняется при нажатии правой кнопки мыши, в него нужно вставить плагин контекстного меню http://abeautifulsite.net/2008/09/jquery-context-menu-plugin/

Каждому элементу соответствует его id (уникальный для каждого) .

Как заметили ниже в Опере это так просто сделать нельзя, далее здесь http://www.habra.q-format.ru/

Нужно:

- При нажатии правой кнопки по какому-то элементу выводился его id

- Когда первый плагин обращается к файлу php ( есть в комплекте ) ему отдаются данные (нужно сделать это так чтобы потом при редактировании можно было легко их изменять, id можно генерить рандомом )

- Все должно быть кроссбраузерно

Все предложения здесь! В личку и аську не беспокоить!!!