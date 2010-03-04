Маленькая доработка WP

Имеется мультиязычный сайт, в котором необходимо ссылку меню "главная" менять в зависимости от выбранной языковой версии, то есть в английской версии HOME, в украинской "ГОЛОВНА", в русской "ГЛАВНАЯ". по умолчанию стоит русская версия и, находясь в других языковых версиях, при клике на ссылку "ГЛАВНАЯ" осуществляется переход на русскую версию сайта, что не приемлимо. необходимо исправить это.