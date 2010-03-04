Обработчик для формы обратной связи.

Создание формы обратной связи (проверка на заполнение) с обработчиком распределяющим вводимые данные. После заполнения и отправки данные должны быть распределены в пакете форм документов.Обработчик распределяет данные из примерно 50полей в док-ты ворд,ексель, с последующей конвертацией в графформат или PDF. Большой объем кода при заполнении полей верстки. Оставляйте тел. или Скайп для связи.