Нужен парсер каталога товаров. Парсер должен, сканировать все подразделы каталога, начиная с заданного URL, и сохранять их в виде SCV файлов. Одна категория - это один CSV, ...
Обработчик для формы обратной связи.
Создание формы обратной связи (проверка на заполнение) с обработчиком распределяющим вводимые данные. После заполнения и отправки данные должны быть распределены в пакете форм документов.Обработчик распределяет данные из примерно 50полей в док-ты ворд,ексель, с последующей конвертацией в графформат или PDF. Большой объем кода при заполнении полей верстки. Оставляйте тел. или Скайп для связи.
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Приватный проэкт Соколов Константин (Multisanti)Закрыт15 лет назад