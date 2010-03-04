Нужно вставить смс ключ в раздел сайта

Нужно вставить смс ключ smscoin в раздел сайта

www.bizness13.ru в раздел @Бизнес-планы и документы@ нужно чтобы вход туда был через смс ключ

php ключ имеется, а вот куда вставить - понятие не имею.

пишите цену, товарищи