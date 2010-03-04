Нужно вставить смс ключ в раздел сайта

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Закрыт3 заявки98 просмотров

Нужно вставить смс ключ smscoin в раздел сайта

www.bizness13.ru в раздел @Бизнес-планы и документы@ нужно чтобы вход туда был через смс ключ

php ключ имеется, а вот куда вставить - понятие не имею.

пишите цену, товарищи

PHP
15 лет назад
diplom-rm
Владимир 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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