Есть несколько проектов на Ruby on Rails, необходимо заняться их доработкой, а также есть несколько новых проектов. Оплата почасовая. В предложении пишите свой опыт и желаемый рейт (стоимость 1 часа работы)
Нужно вставить смс ключ в раздел сайта
Нужно вставить смс ключ smscoin в раздел сайта
www.bizness13.ru в раздел @Бизнес-планы и документы@ нужно чтобы вход туда был через смс ключ
php ключ имеется, а вот куда вставить - понятие не имею.
пишите цену, товарищи
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