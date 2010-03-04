Ruby Projects

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок1172 просмотра

Есть несколько проектов на Ruby on Rails, необходимо заняться их доработкой, а также есть несколько новых проектов.

Оплата почасовая.

В предложении пишите свой опыт и желаемый рейт (стоимость 1 часа работы)

Ruby
15 лет назад
limenutt
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров