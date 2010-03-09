Специально для Войтов Андрей (void_off)

$85
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка151 просмотр

Разработать модуль для игры.

15 лет назад
wisenum
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

void_off
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$85
14 дней
Отличная работа, спасибо.
Интересные задания, адекватный подход.

Заявки фрилансеров

void_off
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад