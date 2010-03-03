Крупный проект, PHP+MySQL, электронная коммерция

Ищу субподрядчика из Санкт-Петербурга(обязательно!) для выполнения крупного PHP+MySQL проекта.

Область - электронная коммерция.

Требования к вашей команде:

- наличие в портфолио нетривиальных работ, хорошие отзывы от ваших клиентов.

- постоянное присутствие в Санкт-Петербурге.

- PHP5 ООП опыт, желательно на одном из известных фреймворков.

- AJAX, svn, командная строка.

Ниже базовая информация по проекту, детали будут обсуждаться лично:

- бюджет 600 тысяч рублей.

- объем работ - 2 разработчика + менеджер на 3 месяца.

- есть детальное ТЗ.

- оплата только по безналу, по четко согласованным чекпоинтам.

- вы должны предоставить гарантию в 1 год на устранение проблем.

В предложении я хочу увидеть от вас:

- очень кратко о вашей команде.

- пример 2-3 крупных проектов.

Спасибо, жду предложения и вопросы.