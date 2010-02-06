Доработать приложение ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок156 просмотров

Есть уже работающее приложение http://vkontakte.ru/app1682644_11380066

Его нужно доработать в соответствии с ТЗ.

Доработки по большому счету носят косметический характер и немного добавляется функционал.

В приложенном файле две картинки, иллюстрирующие суть доработок. Так же есть текстовое ТЗ с подробностями доработок (вышлю исполнителю), .psd-варианты приложенных картинок и исходники приложения.

Предлагайте цену работы по доработкам, а также срок выполнения.

15 лет назад
Greenbox
Крон 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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