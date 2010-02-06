Доработать приложение ВКонтакте

Есть уже работающее приложение http://vkontakte.ru/app1682644_11380066

Его нужно доработать в соответствии с ТЗ.

Доработки по большому счету носят косметический характер и немного добавляется функционал.

В приложенном файле две картинки, иллюстрирующие суть доработок. Так же есть текстовое ТЗ с подробностями доработок (вышлю исполнителю), .psd-варианты приложенных картинок и исходники приложения.

Предлагайте цену работы по доработкам, а также срок выполнения.