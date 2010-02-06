Исправить стандартный плэер WP

Программист в WP который знает хорошо движок!

Нужно исправить скрипт стандартного видео поставить другое стиль сам проигрыватель берем отсюда http://uppod.ru

или внешний вид скрипта вот такой http://www.infox.ru/authority/foreign/2010/02/06/YAnukovich.phtml

http://uppod.ru/player/skins/ скин под номером 140...самый первый сверху... и вставить на сайт тоесть стиль другой.