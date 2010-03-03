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Экспорт номенклатуры из 1С в группы соц.сетей
Экспорт номенклатуры и характеристик из 1С в группы социальных сетей: вКонтакте и Одноклассники.
Номенклатура экспортируется в группу социальной сети в раздел с альбомами. Необходимо предусмотреть возможность экспорта довольно большого кол-ва позиций номеклатуры (до 5000).
Экспортируются следующие поля:
1. Группа номенклатуры (равно названию альбома в группе соцсети)
2. Картинка
3. Полное наименование
4. Артикул
5. Цена
6. Доступные характеристики
При обновлении товара в группе должны сохраниться комментарии, оставленные пользователями о товаре.
Помимо экспорта всей номенклатуры также нужно сделать отдельные папки с товарами в наличии, куда будут отдельно помещены модели в наличии (в разрезе характеристик).
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