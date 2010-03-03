Экспорт номенклатуры из 1С в группы соц.сетей

Экспорт номенклатуры и характеристик из 1С в группы социальных сетей: вКонтакте и Одноклассники.

Номенклатура экспортируется в группу социальной сети в раздел с альбомами. Необходимо предусмотреть возможность экспорта довольно большого кол-ва позиций номеклатуры (до 5000).

Экспортируются следующие поля:

1. Группа номенклатуры (равно названию альбома в группе соцсети)

2. Картинка

3. Полное наименование

4. Артикул

5. Цена

6. Доступные характеристики

При обновлении товара в группе должны сохраниться комментарии, оставленные пользователями о товаре.

Помимо экспорта всей номенклатуры также нужно сделать отдельные папки с товарами в наличии, куда будут отдельно помещены модели в наличии (в разрезе характеристик).