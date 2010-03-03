Разработка личного кабинета пользователя и админ.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка165 просмотров

Требуется разработать личный кабинет пользователя и панель администратора, для сервиса предлагающего услуги по регистрации сайтов в каталогах BerryBerry.ru.

Основные задачи, которые требуется реализовать в рамках разработки личного кабинета:

Страница информации о добавленных пользователем проектах.

Оформления заказов (многоступенчатые формы)

Система ведения статистики совершенных заказов, поступивших на счет средств и совершенных платежей.

Пополнение счета через системы WebMoney, Яндекс.Деньги и RoboKassa.

Раздел обратной связи и настроек аккаунта.

Подробности при личном общении.

Крайне желателен опыт по разработке подобных систем.

15 лет назад
Lirus
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров