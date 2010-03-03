Реализация опции Рассылка для Битрикс Старт

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Закрыт2 заявки148 просмотров

Необходимо разработать опцию Рассылки для Битрикс Старт. См. ТЗ. Сроки - как можно скорее.

15 лет назад
NataliaG
Наталья 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров