Приватный для Mik_Die

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка149 просмотров

Дописать модуль на Joomla

Joomla
15 лет назад
alex_sib
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Mik_Die
Михаил 
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Заказывал небольшой фикс по компоненту joomla, справился быстро и четко.
Заказчик сам вышел на меня, обрисовал проблему, быстренько приценились, скинул ему поправленный компонент, получил оплату.

Заявки фрилансеров

Mik_Die
Михаил 
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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