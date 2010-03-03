Требования: программист с знанием php и mysql для завершения проекта доступного по адресу mlm.websonde.com Условия работы: работа разовая с оплатой по факту или поэтапно Обязанности: Есть незаконченный проект mlm скрипта. Его требуется закончить. ...
Перенос сайта на Net Cat 4
Добрый день!
требуется провести следующие работы
1. Осуществить «перенос» сайта www.nashalestnica.ru на систему управления сайтом netcat;
2. Новый сайт должен содержать новый дизайн (будет предоставлен), во вложении вы можете найти jpg файл дизайна;
3. Создать все страницы структуры сайта (файл во вложении);
4. Наполнить все страницы компонентами (бизнес требования к компонентам во вложении);
5. Контент, мы будем переносить самостоятельно.
CMS NetCat 4.0 Extra имеется в наличии
Дизайн сверстанный - есть
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