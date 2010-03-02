Создание URL обработчика для системы paystream.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок146 просмотров

Задача: создать URL обработчик на php для paystream.ru, для обработки смс-сообщений и направления цифрового пароля отправителю для входа в запрещенную область сайта. Приветствуются уже готовые решения.

п.с. Все предложения оставлять на сайте.

PHP
15 лет назад
binom777
Сергей 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров